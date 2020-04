"Ințeleg ca Ponta și ticaloșii din PSD/ALDE (cei care au colectivul pe constiinta și dezastrul din spitale) amenința și pun condiții pentru extinderea starii de urgenta. In timp ce lauda China. Asta in situația in care am reușit cat de cat sa ținem lucrurile sub control și - daca continuam așa - am putea reveni gradual oricum peste cateva saptamani.

O asemenea ticaloșie prin care vor sa condamne mii de oameni la moarte nu am crezut ca se poate. Oamenii aștia sunt niște criminali. Nu mai trebuie tolerați. Locul lor este in pușcarie pentru totdeauna. Au facut prea mult rau țarii asteia.…