Stiri pe aceeasi tema

- Nu se intampla in fiecare zi ca o pereche de ochelari de soare sa iți intoarca viața pe dos. Dar asta s-a intamplat cu Bjørnar Moxnes, liderul unui partid de stanga din Norvegia care a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura o pereche de ochelari de soare de lux din aeroportul din…

- Patricia Maria, o tanara cu toata viața inainte, in varsta de doar 25 de ani, a fost gasita moarta duminica de receptionera unui hotel din Timisoara, unde se cazase. S-a sinucis. Fata era legata de picioare, insa nu s-au gasit urme de violenta pe trupul sau. In jurul ei, erau multe pastile. Din primele…

- Joi, pe 20 iulie, a fost sarbatorita Ziua Aviatiei Romane, iar MAI a transmis un mesaj printr o postare pe pagina de Facebook. Mai jos este redat acest mesaj. Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj aniversar cu ocazia celebrarii Zilei Aviatiei Romane astazi,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat intrarea in reparatii a Bulevardului Magheru, unde cei de la Administratia Strazilor Bucuresti asfalteaza si traseaza marcajele rutiere,„Bulevardul Magheru a intrat in reparatii. Administratia Strazilor Bucuresti asfalteaza si traseaza marcajele rutiere”,…

- „Domnul ministru imi propune sa zbor in cosmos fara racheta”, a spus o deținatoare de patenta dintre cei care au protestat, astazi, in centrul capitalei, referindu-se la ministrul Economiei, Dumitru Alaiba. „Coborați va rog cu picioarele pe pamant din Facebook, din TikTok, uitați-va la realitate”, i-a…

- Polul de dreapta anunțat in weekend la Congresul USR lasa REPER, partidul lui Dacian Cioloș, intr-o situație ingrata. Cu un scor mult sub pragul electoral in sondaje, REPER risca sa cada total in irelevanța. Dragoș Pislaru, copreședintele REPER, a transmis un mesaj intern in care susține ca USR a dat…

- Eugen Tomac vorbește despre moștenirea lasata de Nicolae Ciuca: O Romanie cu o situație economica, sociala și politica extrem de fragilaEurodeputatul și președintele PMP Eugen Tomac a vorbit, intr-o postare pe Facebook, despre demisia lui Nicolae Ciuca și despre ce alasat in urma mandatului sau.…

- Sorin Gadola Jr. și soția lui Diana Gadola promoveaza deja de o vreme buna stilul de viața sanatos, care presupune mai multa atenție la ce mancați, cum dormiți și cum va respectați corpul.Diana Gadola a postat acum pe Facebook un clip video interesant, in care explica faptul ca nu ”e scump sa mancam…