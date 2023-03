Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii anunțau joi, doua coduri de inundații, tip Galben și Portocaliu pe Raul Arieș. Codul Portocaliu este valabil pana astazi la miezul nopții in amonte de Campeni. In aval de Arieșeni, inclusiv in zona Turda – Campia Turzii, este valabil o avertizare de tip „cod galben”. In acest context autoritațile…

- Apa ramasa dupa ce am fiert cartofii este foarte bogata in nutrienti care pot fi de ajutor și in in cazul plantelor de apartament. Exista un truc simplu de a imbunatați sanatatea și aspectul plantelor, la care nu ne-am fi gandit. Este vorba de apa ramasa de la fierberea cartofilor. Apa cu amidon, ramasa…

- Formația Unirea Tritenii de Jos a disputat in aceasta dimineața o partida de verificare cu Progresul Boian, echipa ce activeaza in Liga a 5-a, zona Campia Turzii. La finalul jocului, scorul inregistrat a fost de 4-1 (0-0) in favoarea echipei din Boian. Singurul gol marcat de catre formația din Tritenii…

- PSD Campia Turzii are un nou membru in persoana cunoscutului staroste și fost concurent Survivor Romania 2021, Alin Salajean. Intrarea sa in organizația PSD Campia Turzii s-a materializat la propunerea noului președinte al formațiunii politice Avram Gal. In urma cu cateva minute s-a facut anunțul pe…

- Cel mai cunoscut jucator de volei din Brazilia, Jose Francisco Filho, supranumit ”Pele do Volei”, datorita stilului sau de joc similar cu cel al regretatului mare jucator de fotbal Pele, este prezent in Romania la invitația Cristinei Pirv, fondatoarea Academiei de Volei Pirv11 și se va intalni cu juniorii…

- Digitalizarea in mediul școlar reprezinta cea mai de succes garanție catre o educație profesionista, eficienta, axata pe nevoile elevului și pe o experiența benefica elev-profesor. Ministerul Educației, in calitate de coordonator de reforme și investiții, a lansat apelul competitiv de proiecte pentru…

- Consilierii locali din Campia Turzii vor lua maine o decizie in ceea ce privește majorarea cu 500% a impozitului platit de catre CN CFR SA, pentru cladirea care figureaza ca stație de calatori, in urma constatarii faptului ca este intr-o stare avansata de degradare. Propunerea a fost facuta de catre…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar atmosfera se poate simți in fiecare colțișor al țarii. Targurile de Craciun sunt deschise, patinoarele inghețate, iar administrațiile locale au pregatit concerte și spectacole zilnice. Campia Turzii 15-17 decembrie 2022, in Parcul Municipal Berc –…