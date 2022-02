Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a remizat pe terenul lui CS Mioveni, 1-1, iar rezultatul a creat tensiuni in vestiarul roș-albaștrilor. La finalul partidei, Florin Tanase s-a declarat nemulțumit de ce se intampla la echipa, criticand schimbarile, iar Gigi Becali a intervenit rapid. Dupa ce l-a criticat pe Andrei Burlacu, patronul…

- Valeriu Iftime a aruncat "sageti" catre Gigi Becali. Patronul celor de la FC Botosani a declarat ca situatia de la clubul din Berceni ar fi aratat mult mai bine daca ar fi fost condus condus de el.

- Ce faci cand te ia o durere de masele? Intai te rogi sa iți treaca, iar daca nu și nu, apelezi la specialiști, adica la stomatologi. In Suceava va fi mai simplu sa parcurgi ambele etape, pentru ca biserica se va invecina direct cu o clinica stomatologica, ce se anunța a fi cea mai mare din zona, ...

- Adrian Porumboiu (71 de ani) a fost provocat de GSP sa argumenteze pe marginea articolului publicat zilele trecute de ziar, in care analiza patronilor din fotbalul romanesc in ultimii 20 de ani arata ca doar Gigi Becali s-a menținut. Fostul arbitru și patron al Vaslului crede ca „norocul lui, noroc…

- FCSB se antreneaza in Romania, la baza din Berceni, pentru ca are inca mulți jucatori nevaccinați, iar Gigi Becali se bucura de decizia luata. Chiar daca elevii lui Toni Petrea se antreneaza la temperaturi scazute, patronul FCSB se declara mulțumit ca echipa sa nu a mers in Turcia și ca a evitat vremea…

- Gigi Becali (63 de ani) nu da inapoi și e hotarat sa nu-i mai acorde deloc șanse lui Claudiu Keșeru. Latifundiarul mizeaza, in schimb, pe revenirea lui Andrei Burlacu (24 de ani), fotbalistul care n-a mai jucat din martie 2020! Gigi Becali e pe calea sa ia o decizie de neințeles. Patronul de la FCSB…

- Gigi Becali, mana larga inainte de Craciun. Patronul FCSB e cunoscut pentru legatura stransa pe care o are cu biserica. Latifundiarul vrea sa construiasca doua manastiri in județul Valcea, dar a avut grija ca și baza de antrenament a echipei sale sa fie dotata cu o biserica. Pentru dotarea acesteia,…

- * „Va las in locul cuvintelor, dupa moarte, statuile lor” Luiza Radulescu Pintilie Zorii zilei ce va veni nu-l vor mai gasi pe cunoscutul si iubitul poet si gazetar Lucian Avramescu la masa de scris, ci adormit sub piatra criptei in care, dupa ultima-i dorinta, a fost asezat, azi, 15 decembrie, …