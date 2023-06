Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal (FRF) ii atenționeaza pe suporterii romani care vor face deplasarea la Pristina pentru meciul Kosovo - Romania, programat la 16 iunie in preliminariile Campionatului European din 2024, sa nu scandeze sau sa afiseze mesaje politice, avand in vedere incidentele din ultimele…

- Pe langa Cristi Manea și Andrei Burca, CFR Cluj va mai da un jucator in dubla Kosovo – Romania: Ermal Krasniqi (extrema, 24 de ani). Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT…

- Suporterii romani care vor face deplasarea la Pristina pentru meciul Kosovo - Romania, programat la 16 iunie in preliminariile Campionatului European din 2024, sunt sfatuiti sa nu scandeze sau sa afiseze mesaje politice, avand in vedere incidentele din ultimele zile din nordul statului gazda, informeaza…

- Romania – Marea Britanie 0-7 a fost LIVE VIDEO exclusiv in AntenaPLAY. Romania a suferit un esec drastic la Nottingham, in al patrulea meci al tricolorilor de la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia I, Grupa A. Tricolorii continua lupta pentru evitarea retrogradarii in Grupa B. Mentin sanse pentru…

- Primul meci din drumul spre EURO al nationalei, Andorra – Romania, transmis aseara, de la 21:45, in direct, de Antena 1 și AntenaPLAY, s-a impus ca lider incontestabil de audienta, la nivelul tuturor categoriilor de public. Nationala condusa de Edi Iordanescu a inceput cu dreptul campania pentru EURO,…

- Andorra – Romania 0-2, in preliminariile EURO 2024. Reprezentativa Romaniei a intalnit-o pe Andorra, in primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024. Tricolorii au inceput cu dreptul și au invins ușor selecționata adversa: un scor bun, care putea fi insa și mai mare. Partida…

- Adrian Mutu, prima reactie dupa Andorra – Romania 0-2. Expertul Antena 1 a laudat evolutia nationalei Romaniei in partida cu Andorra. Dennis Man si Denis Alibec au marcat golurile victoriei. Andorra – Romania 0-2 a fost in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Adrian Mutu i-a laudat pe cei doi marcatori…

- Andorra – Romania LIVE VIDEO | Andrei Rațiu este categoric inainte de startul preliminariilor pentru EURO 2024, Fundașul dreapta al naționalei Romaniei este convins ca Romania va obține 6 puncte din meciurile cu Andorra și Belarus. Andorra – Romania este primul meci și va putea fi urmarit in direct…