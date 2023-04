Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Andrei Banuța a avut parte de o farsa savuroasa din partea chefilor. Aceștia au fost impresionați de povestea de viața a tanarului cantareț.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente emoționate. O tanara in varsta de 28 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a gati unul dintre preparatele sale preferate. Cel mai mare susținator al tinerei este iubitul sau, care a supraviețuit in urma unui accident grav.

- Alexie din calendarul popular, serbat in ziua de 17 martie, este considerat a fi patronul tuturor viețuitoarelor care au hibernat in subteran, reptilele, insecte și alte viețuitoare. Tradiția ne amintește ca pe vremea dreptcredinciosului imparat Honorius (395-423 d.H.), traia in Roma un barbat credincios,…

- Oamenii se indreapta spre camp intretaind islazul pe numeroase drumuri și poteci, și pe aceste drumuri roatele pocnesc neincetat și campul e strabatut de glasuri razlețe care se cheama intre ele ori se vorbește neobișnuit de tare și de omenește unei vite care trage rau”. Cat de frumos, cat de vizual…

- Armin Nicoara și-a surprins fanii cu apariția de la o emisiune TV. Acesta a discutat despre cele mai sensibile subiecte din viața sa și a marturisit ca a avut parte de piedici pana sa ajunga unul din cei mai buni saxofoniști de la noi. Tanarul a izbucnit in plans mai ales cand și-a deschis inima […]…

- Oamenii il stiau cu numele de Unchiul Mihai. Era un calugar, harazit de Dumnezeu cu puteri vindecatoare. A salvat multi oameni de la operatii, prin tratamentele cu plante. Unchiul Mihai nu mai e in lumea pamanteasca, dar ne-a lasat retetele lui miraculoase. Ingredientele sunt acestea: plante si rugaciune.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de pace in cadrul ediției 80 a galei Globurilor de Aur, desfașurata marți seara la Los Angeles. Liderul de la Kiev a declarat in cadrul galei de decernare a premiilor, ca nu exista șanse ca razboiul din Ucraina sa se transforme in al treilea…