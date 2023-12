Andrei, băiatul de 13 ani mort în Autsria, înmormântat duminică. Familia, în stare de șoc Trupul neinsuflețit a lui Andrei, baiatul de 13 ani care a murit in Austria, a fost adus acasa. Sora sa a anunțat pe rețelele de socializare ca Andrei va fi inmormantat duminica, la ora 12.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Pucioasa. Suferința familiei este fara margini. Atat tatal cat și sora au postari zilnice […] The post Andrei, baiatul de 13 ani mort in Autsria, inmormantat duminica. Familia, in stare de șoc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit a lui Andrei, baiatul de 13 ani care a murit in Austria, a fost adus acasa. Sora sa a anunțat pe rețelele de socializare ca Andrei va fi inmormantat duminica, la ora 12.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Pucioasa. Suferința familiei este fara margini. Atat tatal cat și…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Adolescentul de nici 13 ani din Pucioasa, Dambovița, care a murit dupa ce a cazut de la o inalțime de cel puțin 10 metri in Austria, unde se afla in excursie cu colegii, facea parkour. Acest sport implica sa te cațeri pe cladiri, pe acoperișuri chiar și sa sari pe alte suprafețe, la inalțime. Conform…

- Baiatul de 13 ani, gasit mort dupa ce ar fi cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea Pucioasa, județul Dambovița. Andrei era elev la Școala gimnaziala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, județul Dambovița. Baiatul era in excursie la Targul de Craciun…

- O excursie cu școala in Austria s-a transformat intr-o adevarata tragedie pentru un grup de elevi și profesori romani. Unul dintre copii a murit dupa ce a cazut de la fereastra hotelului in care era cazat, potrivit cotidianului austriac Kurier. Baiatul de 13 ani se afla impreuna cu colegii de școala…

- Austria has rejected European Commission President Ursula von der Leyen’s call to lift its veto against Bulgaria and Romania joining the Schengen area, arguing that extending the visa-free zone currently makes no sense, according to Euractiv. In her State of the Union address on Wednesday, von der Leyen…