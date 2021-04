Andrei Baciu: Vaccinarea anti-Covid influențează și setul de măsuri restrictive Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu a declarat, ca vaccinarea va avea cel mai mare impact asupra evoluției pandemiei de coronavirus, aceasta influențand setul de masuri. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații a afirmat ca daca se atinge ținta de 70% dintre persoane vaccinate atunci „nu mai sunt necesare masurile”. „Ieri (joi, n.r.) a avut loc prima intalnire a Comitetului interministerial, care are exact acest rol, de a identifica și defini masurile de relaxare treptata. Vaccinarea are și va avea, pe masura ce crește numarul celor vaccinați, va avea cel mai mare impact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

