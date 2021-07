Stiri pe aceeasi tema

- Conform secretarului de stat în Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, în acest moment platforma de pe care se poate descarca certificatul verde digital „funcționeaza bine, iar documentul se emite în doar câteva minute”. …

- In Romania au fost raportate, de sambata pana duminica, 33 cazuri de coronavirus și 3 decese (dintre care unul anterior), potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- „Pana pe 12 august e aceasta perioada de tranzitie in care se poate folosi adeverinta de vaccinare sau adeverinta de vaccinare la laboratorul unde ne testam sau hartia care dovedeste un test RT-PCR pozitiv nu mai tarziu de 180 de zile. Dezavantajul acestor hartii clasice este faptul ca nu au acest cod…

- Au fost raportate 103 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise marți, 15 iunie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 96 decese raportate; 86 dintre acestea sunt mai vechi și au fost introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații.…

- Decesele COVID neraportate, care au facut obiectul unei cercetari in cadrul Ministerului Sanatații, au inceput sa fie adaugate in bilanțul oficial prezentat zilnic de Grupul de Comunicare Strategica. Zece dintre decese au avut loc in perioada noiembrie 2020-aprilie 2021, dar au fost confirmate abia…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei BAciu, a precizat, miercuri seara, ca Romania a mai trecut un test, intrucat sistemul informatic pentru implementarea certificatului verde digital al UE este pregatit. Certificatul ar urma sa fie disponibil in UE de la inceputul lunii iulie.

- O cercetare a Ministerului Sanatatii din Israel ridica ingrijorari, cu privire la 62 de cazuri de miocardita descoperite la cinci milioane de vaccinuri anto-Covid Pfizer, cele mai multe dupa a doua doza. A fost inregistrate doua decese, dar nu s-a stabilit nicio legatura directa. Raportul divulgat de…

- Duminica seara au fost publicate pe internet de catre Liviu Iolu documente prin care se arata faptul ca grupul pentru investigarea deceselor covid a fost inființat, in ciuda declarațiilor lui Florin Cițu care declara tot azi ca acest grup nu a existat niciodata. Intrebat, duminica seara, daca exista…