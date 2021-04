Inca 132.000 de doze de vaccin anti-COVID au plecat sambata spre Republica Moldova. "In urma cu putin timp, au plecat catre Chisinau inca 132.000 de doze de vaccin anti-COVID. Suntem alaturi de autoritatile din Republica Moldova si ne bucuram ca putem sa dam o mana de ajutor in lupta cu pandemia de coronavirus. Pana acum, peste Prut, au fost livrate alte 72.000 de doze de vaccin si mai multe echipamente medicale", a scris, pe pagina sa de Facebook, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu.

Pachetul de sprijin pentru Republica Moldova a fost anuntat de presedintele Klaus…