Andrei Baciu: „Relaxarea restricțiilor peste două luni este obiectivul premierului Cîțu” Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, cel caruia premierul Florin Cițu i-a delegat atribuțiile de la Ministerul Sanatații, a declarat ca relaxarea restricțiilor in doua luni reprezinta un obiectiv al prim-ministrului. Acesta a explicat ca un alt obiectiv al șefului Guvernului este ca, pana in septembrie, 10,4 milioane de romani sa fie vaccinați impotriva COVID-19, informeaza Antena3. „Vorbim de obiectivul domnului Citu, 10,4 milioane de vaccinati in septembrie. Asta inseamna ca 70% din populatia adulta este imunizata, transmisia virusului va fi mult diminuata iar fenomenul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

