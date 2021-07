Andrei Baciu: Până în prezent au fost generate 704.064 de certificate digitale Pana marti, la ora 10: 00, au fost emise 704.064 de certificate digitale europene, 96% dintre acestea atestand vaccinarea anti-COVID, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV. “Pana acum a functionat fara probleme si functioneaza in continuare fara probleme, iar pana astazi, la ora 10,00, au fost generate 704.064 de certificate. Mare parte dintre acestea, 96%, sunt certificate care atesta vaccinarea, vorbim de 676.000. Sub 4% sunt certificate COVID care atesta recuperarea si/sau un test negativ, iar la centrul suport,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pana acum a functionat fara probleme si functioneaza in continuare fara probleme, iar pana astazi, la ora 10,00, au fost generate 704.064 de certificate. Mare parte dintre acestea, 96%, sunt certificate care atesta vaccinarea, vorbim de 676.000. Sub 4% sunt certificate COVID care atesta recuperarea…

- Reprezentantii guvernului au precizat ca s-au inregistrat in medie 600 de conectari pe minut la platforma si ca majoritatea covarsitoare a documentelor emise a atestat vaccinarea. Intre timp situatia epidemiologica pastreaza trendul pozitiv, cu doar 31 de cazuri noi in 24 de ore. Au fost raportate 5…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat joi seara ca peste 340.000 de certificate digitale au fost generate in 12 ore. „340.020 de certificate digitale au fost generate in cele 12...

- Peste 170.000 de certificate digitale UE privind COVID au fost generate, joi, pana la ora 12,00, iar in primele 15 minute de la lansarea portalului web https://certificat-covid.gov.ro peste 11.000 de persoane au obtinut un astfel de certificat, informeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS).…

- In primele 15 minute de la lansarea portalului web https: certificat covid.gov.ro peste 11.000 de persoane au obtinut un astfel de certificat.Peste 170.000 de certificate digitale UE privind COVID au fost generate pana la ora 12:00.In primele 15 minute de la lansarea portalului web https: certificat…

- Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile…

- Peste 600 de persoane au fost vaccinate, intr-o saptamana, de trei echipe mobile ale Direcției pentru Sanatate Publica (DSP) Brașov, transmite Prefectura Brașov. Este vorba despre 636 persoane imunizate, dintre care 500 de persoane, angajați ai unor companii private din județul Brașov. Potrivit datelor…

- Alexandra Stan este o artista apreciata și iubita de public și intotdeauna a raspuns sincer cu privire la viața ei profesionala și personala. Intr-un interviu acordat revistei Unica , interpreta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre cariera unui muzician. „In general, oamenii cred ca noi…