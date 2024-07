Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Sector 3, Andrei Baciu susține ca se pierde prea mult timp cu discuții despre pronosticuri electorale privind alegerile urmatoare, cand focusul ar trebui sa fie pe summit-ul NATO. „Pierdem prea multa vreme in aceste zile cu speculații despre procesul politic și cu pronosticuri electorale,…

- ALEGERI… Primaria Municipiului Vaslui incepe, de miercuri, sa faca plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a operatorilor de calculator din municipiul Vaslui aferente participarii la alegerile locale din data de 9 iunie. De miercuri, 26.06.2024, incepe plata…

- Urmare a verificarilor efectuate cu privire la faptul ca in zona centrala a municipiului Bacau mai multe persoane ar distribui materiale cu caracter electoral, comunicam faptul ca polițiștii bacauani au identificat un barbat, in varsta de 56 ani, din localitate, care a prezentat un pașaport diplomatic,…

- PNL Sector 3 cere transparența in administrarea Bucureștiului. Semnalul dat de Andrei Baciu in prezența candidatului Sebastian Burduja:- Organizația PNL Sector 3 trage un semnal de alarma despre starea deplorabila a infrastructurii in București. In prezența candidatului PNL la Primaria Capitalei, Sebastian…

- Corturile, panourile si afisele electorale de mari dimensiuni vor fi retrase de pe strazile Vasluiului incepand de maine, potrivit noilor reguli electorale. Regulile pentru afisajul electoral au devenit mai stricte in ultimii ani. Odata cu inceperea campaniei, partidele politice, chiar si candidatii…

- Un cetațean din Bacau a depus o sesizare la Biroul Electoral Central, atragand atenția asupra unor nereguli in desemnarea președinților birourilor electorale din județ. Sesizarea a vizat in special etapa a doua a tragerii la sorți, afirmand ca aceasta s-a desfașurat cu nerespectarea criteriului apropierii…

- SUPARARI… Este aprilie 2024 și a inceput campania electorala. Neoficial, pentru ca pana la primul scrutin din acest an mai sunt doua luni, iar corturile și afișele au rasarit precum ciupercile dupa ploaie inca de luna trecuta. Și nu doar in municipiul Vaslui, ci in toata țara . La fel ca in toate domeniile,…