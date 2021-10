Andrei Baciu, lecție pentru anti-vacciniști: până la vârsta de un an sunteți imunizați împotriva a 11 boli Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, pana la varsta de un an, un copil este imunizat impotriva a 11 boli, multe dintre vaccinurile administrate avand doze de rapel, ca si serul anti-COVID. "Faptul ca am ajuns adulti si trecem prin viata feriti de bolile enumerate mai sus demonstreaza ca vaccinurile salveaza vieti", subliniaza el. "Stii pentru cate din vaccinurile pe care le-ai facut cand erai copil ti s-a administrat un rapel, adica echivalentul dozei trei pentru vaccinul anti-covid? Doar pana la varsta de un an un copil este imunizat impotriva a 11 boli!",… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la varsta de un an, un copil face vaccinuri impotriva a 11 boli. Acest lucru demonstreaza ca vaccinurile salveaza vieți, spune secretrul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, potrivit Digi24. „Știi pentru cate din vaccinurile pe care le-ai facut cand erai copil ți s-a administrat un rapel,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, pana la varsta de un an, un copil este imunizat impotriva a 11 boli, multe dintre vaccinurile administrate avand doze de rapel, ca si serul anti-COVID. “Stii pentru cate din vaccinurile pe care le-ai facut cand erai copil ti s-a administrat…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, medicul Andrei Baciu, amineste in cate doze se fac cele mai cunoscute vaccinuri din lume și spune ca faptul ca am ajuns adulți și trecem prin viața feriți de acele boli demonstreaza eficacitatea vaccinurilor.

- Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, a afirmat ca un copil de pana intr-un an este imunizat impotriva a 11 boli cu vaccinuri care contin si doze de rapel, la fel ca in cazul serului anti-COVID.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, pana la varsta de un an, un copil este imunizat impotriva a 11 boli, multe dintre vaccinurile administrate avand doze de rapel, ca si serul anti-COVID. “Faptul ca am ajuns adulti si trecem prin viata feriti de bolile enumerate…

- O a treia doza a vaccinul anti-Covid-19 produs de Pfizer a imbunatațit semnificativ protecția fața de infectare și simptomele grave ale bolii printre israelienii cu varste de la 60 de ani in sus, comparativ cu cei care au primit doua doze, arata datele publicate duminica de Ministerul Sanatații, conform …

- Pfizer Inc si Moderna Inc au majorat preturile vaccinurilor lor impotriva COVID-19 in ultimele contracte de furnizare pentru Uniunea Europeana, informeaza duminica Financial Times, preluat de Reuters.

- "In ceea ce priveste totalul populatiei cu varsta de cel putin 12 ani, obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 reprezinta singura optiune realista in ceea ce priveste responsabilitatea personala si angajamentul solidar de mentinere a sanatatii proprii, a altora si de a se ajunge la imunitate colectiva",…