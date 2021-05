Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare a fost afectata, cel puțin la inceput, de neincrederea populației in instituțiile statului, dar și de competiția interna intre acestea, spune decanul Facultații de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, Alina Bargaoanu. Profesorul universitar Alina Bargaoanu recomanda…

- Secretarul de stat din Ministrul Sanatatii Andrei Baciu a afirmat, luni seara, ca implicarea tuturor cultelor religioase din Romania a fost esentiala in demararea campaniei de vaccinare. De asemenea, Baciu a anuntat ca va fi intensificata campania de vaccinare, urmand a se face apel la artisti, sportivi…

- Peste 600 de persoane s-au imunizat deja impotriva Covid-19 pana la aceasta ora in primul centru drive-thru amplasat in Piața Constituției din București. Doar in primele opt ore de la deschiderea centrului, au fost vaccinați 509 oameni, a anunțat Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde european, a spus Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de vaccinare. Intrebat daca si Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare, medicul militar a raspuns: „Da. Vorbim de certificatul verde folosit la nivel…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu a declarat, ca vaccinarea va avea cel mai mare impact asupra evoluției pandemiei de coronavirus, aceasta influențand setul de masuri. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații a afirmat ca daca se atinge ținta de 70% dintre persoane vaccinate…

- Andrei Baciu, secretarul de stat interimar al Ministerului Sanatații, a anunțat situația actuala in care se afla țara noastra in contextul pandemiei de Covid-19, dar și data in care romanii se vor bucura de primele relaxari ale restricțiilor. Andrei Baciu susține ca in cel mai rapid timp, viața noastra…

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, medicul Andrei Baciu, a explicat cum se pot face programarile in cea de a treia etapa a campaniei de vaccinare odata cu deschiderea listei de așteptare.