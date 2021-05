Andrei Baciu: Implicarea tuturor cultelor religioase, esențială în demararea campaniei de vaccinare Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a afirmat, luni seara, ca implicarea tuturor cultelor religioase din Romania a fost esențiala in demararea campaniei de vaccinare, relateaza G4Media . ”Realmente, au jucat un rol esențial in transmiterea informațiilor coerente, pentru ca asta a fost una dintre problemele esențiale”, a declarat Baciu, la TVR1. Acesta a precizat ca in perioada urmatoare comunicarea se va intensifica, vizate fiind tot mai multe categorii de persoane. ”Motivul pentru care nu am facut-o pana acum, și o sa o facem in perioada urmatoare, este ca aceste lucruri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

