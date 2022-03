Stiri pe aceeasi tema

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a fost desemnat presedinte al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata marti in Monitorul Oficial.

Doar 4.867 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Dintre acestea, 654 s-au vaccinat cu prima doza.

Cambodgia a inceput miercuri vaccinarea copiilor cu varste de peste trei ani impotriva COVID-19 si a devenit astfel una dintre primele tari din lume care au demarat imunizarea minorilor mai mici de cinci ani, informeaza Reuters.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca o data ce pandemia iși va pierde din intensitate, majoritatea centrelor de testare vor fi desființate, iar oamenii se pot testa la medicii de familie sau in spitalele de boli infecțioase.

Mai mult de jumatate din medicii de familie din judet fac in cabinetele proprii testare rapida, gratuita, pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, ceea ce situeaza Valcea peste media nationala, potrivit reprezentantilor Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV, a declarat joi ca, in ultimele zile, un numar de 9.123 de persoane au fost evaluate si au primit tratamente in 135 din cele 217 centre de evaluare COVID de la nivelul tarii.

Imunizarea naturala cu Covid 19 nu este acceptabila, pentru ca asociaza o serie de complicații care, in prezent, nu pot fi anticipate, declara șeful CNCAV, Valeriu Gheorghița. El indeamna populația, mai ales cea vulnerabila, sa se vaccineze.

Oamenii fara acte de identitate pot fi deja introduși in registrul de vaccinare, anunța coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita. Continuitatea vaccinarii acestora este, insa, des ingreunata de faptul ca merg dintr-o zona a țarii in alta.