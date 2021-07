Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu din Marea Britanie, unde aproape 70% din cetațeni au primit cel puțin o doza de vaccin, arata ca, deși in prezent, rata infectarii a depașit-o pe cea din toamna, rata mortalitații este extrem de mica.

- Vicepresedintele Comitetului de coordonare a vaccinari, Andrei Baciu, a anuntat, joi, ca au fost emise pana in acest moment peste 1.000.000 de certificate digitale, in 15 zile de la lansarea portalului. ”In Romania au fost emise pana in acest moment peste 1.000.000 de certificate digitale (ora 11:34…

- In acest moment, virusul Sars-CoV-2 nu mai are transmitere comunitara in Romania, a declarat la Digi24 expertul in microbiologie Alexandru Rafila. Reprezentatntul Romaniei la OMS, susține ca aceasta este o veste buna, dar asta nu inseamna ca nu ne putem confrunta cu un nou val al epidemiei, atrage el…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, anunța ca 105 operatori economici au demarat vaccinarea anti-coronavirus la sediile proprii. Deja au fost imunizate peste 5.000 de persoane. „Sunt si judete unde aceasta activitate inca nu a demarat si as profita de ocazie pentru a incuraja aceasta activitate”,…

- RoVaccinare a anunțat, luni, 3 mai, depașirea pragului de 2 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze de vaccin impotriva COVID-19: un succes, potrivit postarii de la Facebook a autoritaților. De la debutul campaniei, pana luni, 3 mai, la ora 17.00, in total, 3.378.699 de romani au fost vaccinați.…

- ” Operatorii economici privati sustin campania de vaccinare! Cifrele centralizate in urma cu cateva ore ne arata ca 79 de companii au demarat deja activitatea de imunizare a angajatilor, din care 16 sunt operatori din industria ospitalitatii. Ne dorim ca angajatii sa fie protejati, iar romanii sa mearga…