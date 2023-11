Blocul Național Sindical a anunțat marți ca protestul inițiat pe 2 noiembrie de catre salariații din casele de asigurari de sanatate a luat sfarșit, dupa ce legea ce permite majorarea salariilor in acest sector a fost adoptata in Camera Deputaților. Andrei Baciu, președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), a confirmat ca liderii sindicali au asigurat ca incepand de astazi vor fi efectuate plați pentru spitale, servicii medicale și medicamente. Legea privind creșterea salariilor in cadrul caselor de asigurari de sanatate a fost aprobata in plenul Camerei Deputaților cu 203 voturi…