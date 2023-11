Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile de asistenta medicala,…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei, dar s-a ales cu 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, bani care vor fi folosiți in primul rand pentru salarii și ce mai ramane se vor imparți in procente egale domeniilor de asistența medicala. La sedinta de Guvern…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile de asistenta medicala,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile de asistenta medicala,…

- "La sedinta la sedinta de Guvern de saptamana trecuta au fost alocate 1,7 miliarde de lei din Fondul de rezerva pentru bugetul Casei Nationale. Solicitarea noastra a fost de 4,2 miliarde, iar, in conformitate si cu ce a declarat la finalul sedintei purtatorul de cuvant al Executivului, in absenta unei…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis Guvernului ca nu mai are fonduri suficiente pentru decontarea serviciilor medicale acordate in unitațile sanitare cu paturi pana la finele anului. Astfel, are nevoie urgenta de 200 de milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile bolnavilor. Aceasta…

- Baciu a fost susținut de catre PNL pentru aceasta funcție, el fiind, de altfel, președinte al PNL Sector 3. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate se afla in subordinea Guvernului, nu a Ministerului Sanatații, astfel ca numirea se face de catre premier. Anunțul privind numirea lui Baciu la șefia CNAS…