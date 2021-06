Stiri pe aceeasi tema

- Multe piete auto din UE au inregistrat creșteri procentuale de doua si chiar trei cifre. De exemplu, piata auto din Spania a avansat cu 177,8%, in timp ce piete precum Franta (46,4%), Italia (43%) si Germania (37,2%), au inregistrat si ele avansuri semnificative fața de luna mai a anului trecut.In schimb,…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat joi ca certificatul digital european pentru COVID-19 va deveni operational in Romania la 1 iulie și va putea fi descarcat in una dintre cele trei variante de pe un website securizat. Miercuri, Parlamentul European a aprobat oficial…

- Potrivit sursei citate, 1,039 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in luna aprilie 2021 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), in crestere cu 256% comparativ cu cele 292.000 de unitati, inregistrate in aceeasi luna din 2020. ACEA subliniaza…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. 9 121 544 de calatorii in spațiul Schengen au intreprins moldovenii timp de șapte ani, cu pașaportul biometric. © Sputnik / Николай ФиляковCine va scapa de carantina in Germania si va avea liber la calatoriiOdata cu aplicarea regimului fara vize, in fiecare an…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Magiunul de prune Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state Foto arhiva Magiunul de prune de Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state, dupa ce a obtinut certificarea din partea Comisiei Europene cu indicatia geografica protejata. Potrivit unui comunicat, compania…