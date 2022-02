Stiri pe aceeasi tema

- Avand in compoziția sa trei dintre cele mai puternice alimente cu efecte terapeutice, cura cu macerat de propolis, usturoi și miere de albine este folosita pentru o gama larga de afecțiuni, printre care se numara ateroscleroza, arterita, tromboflebita, hipertensiunea, sensibilitatea marita la frig,…

- HotNews.ro scria pe 3 ianuarie 2020 pentru prima data despre noul coronavirus SARS-CoV-2 care a aparut in China, relatand informatiile care au aparut in presa internationala vizavi de ceea la in momentul respectiv parea o „epidemie de pneumonie" ingrijoratoare din Wuhan. Pe 3 ianuarie 2020, la ora 23:20,…

- Numarul infectarilor cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 confirmate in Austria a crescut cu 467% in saptamana 12 - 19 decembrie fata de perioada anterioara, ajungand in prezent la 365, relateaza miercuri EFE. Potrivit datelor publicate miercuri de Agentia pentru Sanatate si Siguranta Alimentara…

- Interesul romanilor pentru asigurari a crescut in 2021, iar 42% dintre acestia spun ca sunt mai interesati de asigurarile de sanatate, ca urmare a pandemiei, potrivit presedintelui Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, Adrian Marin. ‘Printr-un barometru UNSAR am constatat…

- Copiii mici par sa aiba erupții cutanate atuni cand sunt infectați cu noua varianta, a raportat un medic londonez.Dr. David Lloyd, medic generalist din nordul Londrei, a spus ca 15% dintre tinerii cu cazuri confirmate de Omicron, dezvolta pete pe piele. De asemenea, aceștia au suferit de oboseala, dureri…

- Programul de lucru flexibil este cel mai cautat beneficiu pentru angajați in anul 2021 Modul de lucru hibrid este vazut ca un avantaj pentru bunastarea angajaților Asigurarile de viața și acțiunile de capital sunt printre primele beneficii preferate de angajații din cadrul companiilor IT Evaluarea volumului…

- Un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost confirmat in Franta metropolitana la un barbat rezident in regiunea pariziana, depistat pozitiv la revenirea dintr-o calatorie Nigeria, anunța Reuters . Barbatul, nevaccinat impotriva COVID-19, cu varsta intre 50 si 60 de ani, nu…

- Ministerul Sanatatii israelian a anuntat vineri ca a fost detectat un caz al noii variante de COVID-19 descoperite in Africa de Sud si care prezinta un potential de propagare foarte rapid, potrivit oamenilor de stiinta, informeaza AFP. "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata…