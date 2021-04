Andrei Baciu anunță maratoane de vaccinare la București și Iași, după modelul celui de la Timișoara Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, a declarat, vineri sera, la Digi24 ca in viitor vor mai exista și alte maratoane ale vaccinarii in țara, dupa modelul celui de la Timișoara. „Este un exemplu pe care dorim sa-l replicam, vom mai face astfel de activitați. Am luat deja legatura cu universitațile de medicina și farmacie. La Universitate de Medicina din București, domnul profesor Jinga deja a inițiat discuții cu centrul de la Romexpo, unde exista toate cele necesare și la Iași la fel. Practic este ceea ce ne lipsește. Exista aceasta percepție ca pana ajungi sa te vaccinezi dureaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

