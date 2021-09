Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de școala 2021-2022. Ce trebuie sa știe elevii și parinții. REGULILE din școli și masuri de organizare Elevii incep școala luni, 13 septembrie, in condiții de pandemie, cu reguli speciale. Ramane obligatorie purtarea maștii și trebuie respectate condiții de distanțare. Regulile pentru inceputul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca la inceputul anului scolar va fi distribuit un formular catre parinti prin care acestia vor putea sa isi exprime acordul sau dezacordul privind imunizarea copiilor lor in unitatile de invatamant. “Dupa ce vom finaliza actiunea de informare… La…

- Centre de vaccinare vor putea fi organizate in scolile in care exista cabinete medicale, medici si dotare corespunzatoare, in timp ce restul vor putea solicita vaccinarea cu o caravana mobila sau prin mobilizarea unei echipe de la centrele de vaccinare, a anunțat luni ministrul Sanatații, Ioana Mihaila,…

- Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare al copiilor de peste 12 ani, prin completarea unor formulare, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Ceremonia de deschidere va avea o durata…

- Minorii cu varsta de peste 12 ani vor fi vaccinati doar cu acordul parinților! Aceștia vor primi la școala un formular in care vor raspunde la intrebarea daca iși imunizeaza sau nu copiii.

- Profesorul Alexandru Rafila considera ca unitatile de invatamant in care copiii se vor afla in siguranta vor fi cele in care parintii copiilor sunt vaccinati anti-COVID. "Daca marea majoritate a parintilor si adultilor cu care traieste impreuna copilul sunt vaccinati, riscul de transmitere in scoala,…

