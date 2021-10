Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani a dat Alex Bodi pe ultima achiziție? Acesta nu a putut rezista și și-a mai cumparat un bolid de lux. Barbatul a scos o suma mare din buzunare pentru a-și face pe plac. Alex Bodi și-a cumparat un nou bolid de lux: cat a costat mașina Alex Bodi nu se uita la bani […] The post Cați bani a dat…

- Politisti prahoveni au depistat in seara zilei de miercuri, 15 septembrie, pe raza localitatii Barcanesti, un sofer care conducea un autoturism Tico, fara permis si cu o viteza de 104km/h, informeaza Observatorul Prahovean . Conform IPJ Prahova, barbatul a fost oprit pentru control, iar in urma verificarilor…

- Cartelele de metrou vor fi "pictate" cu opere de arta de referinta, initiativa derulata in cadrul unui proiect cultural derulat de Art Safari si Metrorex, iar incepand de luni, 13 septembrie, acestea pot fi achizitionate de catre calatori. "Cartelele de colectie" au in portofoliu o serie de reproduceri…

- Un șofer roman, cu numere de București, și-a parcat weekend-ul trecut mașina pe rampa de imbarcare a unui feribot din insula Thassos, Grecia și a plecat. Astfel, feribotul a intarziat plecarea. Șoferul roman era de negasit, astfel ca angajații feribotului au fost nevoiți sa indeparteze mașina de pe…

- O ancheta a fost pornita de Poliția Alba dupa ce in doua localitați din județ s-ar fi distribuit reviste cu mesaje anti-vacciniste și referințe la controlul minții prin vaccinare. In urma aparției in spațiul public a unor informații privind distribuirea, pe raza localitaților Geomal și Geoargiu de Sus,…

- Accidentul s-a produs sambata dimineața, la Slatina, pe trecerea de pietoni, iar victima a fost aruncata circa 30 de metri dupa ce a fost lovita de un autoturism, a relatat publicația locala Olt Alert . Mașina era condusa de un tanar de 25 de ani, din municipiul Slatina, conform purtatorului de cuvant…

- In noaptea zilei de 18 iulie, in jurul orelor 02:00, polițiștii din Baia Mare au oprit in trafic, la intersecția bulevardului Republicii cu Bulevardul Traian, un autoturism, la volanul caruia au identificat un minor de 14 ani din Satulung, care ar fi sustras autoturismul de la o femeie de 30 ani din…