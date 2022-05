Cand starurile tenisului lasa racheta trec la birou pentru a scrie povești pentru copii. Trei proiecte au fost anunțate deja pentru 2022 de Bianca Andreescu, Serena Williams și Ashleigh Barty, transmite L’Equipe.fr. Jucatoare Bianca Andreescu, nascuta in Canada, ambii parinți fiind romani, in varsta de 21 de ani, caștigatoare a US Open in 2019, vine cu ”O istorie care vorbește despre tenis, meditație și un caine numit Coco”. Este ceea ce anunța coperta pastelata a volumului ce apare saptamana aceasta și care ofera un spațiu generos intrebarii referitoare la starea psihica a sportivilor. Este…