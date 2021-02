Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea slovena Tamara Zidansek, in urma unui voiaj lung si a doua saptamani de carantina la Melbourne, a parasit turneul de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa doar 81 de minute, dar premiul incasat, un cec de 100.000 de dolari australieni (77.000 dolari americani), compenseaza…

- 8 februarie va fi o zi plina pentru sportivele noastre la Australian Open, conform programului anunțat de organizatori. Halep, Begu, Cîrstea, Buzarnescu și Țig vor intra în scena la Grand Slam-ul de la Melbourne. Programul sportivelor din Români care vor juca pe 8 februarie:Arthur…

- Romanian tennis player Simona Halep will play Australian Lizette Cabrera in the first round of the Australian Open, the first Grand Slam tournament of the year, which will start on Monday in Melbourne, according to the draw on Friday, according to AGERPRES.

- ​Jucatoarea de tenis Paula Badosa (67 WTA) a anuntat, joi, ca a fost testata pozitiv cu coronavirus în Australia, unde este în carantina la hotel în perspectiva primului turneu de Grand Slam al anului.“Am vesti proaste. Dupa cum stiti, de când am venit la Melbourne…

- Paula Badosa (23 de ani, 67 WTA) e prima jucatoare aflata in izolare la Melbourne care confirma ca are coronavirus. Sportiva iberica a facut anunțul astazi, cu 18 zile inainte de startul Australian Open. Sunt deja 72 de jucatori care sunt obligați sa stea izolați inainte de Australian Open, turneu de…

- Adrian Cruciat, antrenorul Soranei Cîrstea, aduce noi detalii despre carantina stricta în care se afla echipa sportivei din România la Melbourne. Aflata pe locul 72 în ierarhia mondiala, Sorana a ramas fara haine și vitamine. Zborul "ghinionist""Am…

- Un numar de 47 de jucatori si jucatoare de tenis, printre care si canadianca de origine romana Bianca Andreescu, au fost plasati carantina stricta dupa sosirea la Melbourne, in vederea participarii la Australian Open, fara posibilitatea de a se antrena in urmatoarele doua saptamani, dupa depistarea…

- Dupa ce Simona Halep a anunțat ca nu va juca la Abu Dhabi, a venit și randul Patriciei Tig sa anunțe ca nu va participa la turneul din Emiratele Arabe Unite. Aceasta decizie a venit dupa ce jucatoarea din Galati a fost anuntata de organizatori ca se afla deja pe tabloul principal. Turneul de la Abu…