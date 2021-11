Stiri pe aceeasi tema

- De mai multa vreme, Beyonce de Romania a ieșit din lumina reflectoarelor, insa continua sa ii țina la curent pe fani cu evenimentele din viața ei pe rețelele de socializare. Recent, s-a confesat fanilor și a povestit ca atat ea, cat și fiica ei și a lui Nicolae Guța, au fost diagnosticate cu noul coronavirus.

- Ianca Simion, fiica lui Razvan Simion de la Super Neatza cu Razvan și Dani este o apariție incantatoar epe rețelele sociale. Recent, tanara s-a lasat fotografiara intr-o rochie roșie, eleganta.

- Irinel Columbeanu a ajuns la spital in urma cu aproximativ doua saptamani, dupa ce a contractat COVID-19. Irina, fiica afaceristului cu Monica Gabor, s-a ingrijorat atunci cand a primit vestea.In prezent, Irina Columbeanu locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama sa. Adolescenta nu a avut…

- Fiica lui Gica Hagi aduce mandrie Romaniei, peste hotare. Kira Hagi este extrem de talentata și muncitoare, calitați care au ajutat-o sa-și indeplineasca mai multe visuri din copilarie. Recent, tanara a marcat o reușita senzaționala. Despre ce este vorba, fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi are toate…

- Mugur Mihaescu a dat dovada deseori ca este un soț și un tata grijuliu, ceea ce nu este deloc de mirare daca ne uitam la soția și fiica lui. Actorul se arata din ce in ce mai mandru de frumoasa sa familie, astfel face tot ce ii sta in putința pentru a fi alaturi de fetele sale in orice moment. Recent,…