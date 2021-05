Andreea Tonciu a luat o decizie radicala! Diva sexy s-a lasat de gatit, din cauza kilogramelor in plus. Bruneta a declarat la Xtra Night Show, de la Antena Stars, ca nu a mai gatit de 12 zile, dar mai ales, ca are frigiderul gol. Cum ii impaca vedeta pe soț și pe fiica sa?