- Soferul care a lovit cu o coada de mop o femeie roma cu copil in brate motivand ca aceasta a devenit recalcitranta, deoarece nu a lasat-o sa urce in microbuz, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Victima a fost si ea amendata cu 1.800 de lei, pe care daca nu-i plateste va face inchisoare.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat ca au trimis in judecata o femeie, aflata in arest preventiv, care a comis o tentativa de omor asupra unui barbat, cu care s-a batut și pe care l-a injunghiat. Atrage atenția și mai mult faptul ca Lacramioara Corhan este la a doua ...

- Doi barbati din Bucuresti au fost arestati preventiv pentru infractiuni de lovire si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce au batut o femeie pe o strada din municipiul Brasov, iar imagini cu actele de violenta au fost filmate si postate online.

- Pe rețelele de socializare circula inca de ieri o filmare in care o femeie lovește puternic cu picioarele un licean. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Cotești din Focșani. Conform martorilor, se pare ca baiatul in cauza ar fi trecut prin fața mașinii femeii, prin loc nepermis, moment in care…

- O scena mai ceva ca in filmele de groaza a avut loc in timpul unei inmormantari din Peru. Rosa Isabel Cespedes Callaca, femeia declarata decedata de medicii legiști, a batut insistent in capacul sicriului. Rudele au dus-o de urgența la un spital din zona.