Stiri pe aceeasi tema

- Macinat de o accidentare la coapsa, Rafael Nadal (2 ATP, 36 de ani) a fost eliminat in turul 2 la Australian Open 2023. Ibericul a fost invins de americanul Mackenzie McDonald (65 ATP, 27 de ani), scor 4-6, 4-6, 5-7. La conferința de presa susținuta dupa meci, Rafael Nadal, campionul din 2022, a vorbit…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Raluca Dragoi a oferit primele declarații despre sarcina. Artista a vorbit despre cum a primit ea aceasta veste extrem de importanta, dar a vorbit și despre cum a reacționat iubitul ei cand a aflat ca vor deveni parinți pentru prima data. Iata ce declarații a facut…

- Dupa cum bine știm cu toții, Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai formeaza un cuplu. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro in timp ce se certau. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit primele declarații cu privire la scandal. Mai exista sau nu șanse de impacare intre ei.

- In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Nadir a vorbit despre pierderea mamei sale, un moment pe care nu il poate uita vreodata. Artistul a fost nevoit sa traiasca cu absența mamei, iar sarbatorile erau speciale in familia sa, dupa cum povestește chiar Nadir.

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Bat clopote de nunta pentru Iasmina Halas! Blondina a avut parte de un moment plin de emoții, asta pentru ca a fost ceruta in casatorie de fostul ei iubit. Cei doi au trecut de-a lungul timpului prin situații tensionate, insa au reușit sa treaca prin situațiile dificile și formeaza din nou un cuplu.