Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a decis ca este momentul potrivit pentru o vacana departe de meleagurile romanești! Așadar, fara a mai sta pe ganduri, și-a luat partenerul de viața, fiica pe care o au impreuna, și s-au indreptat catre o destinație cu adevarat impresionanta. Iata ce alegere a facut vedeta de data aceasta!

- O cunoscuta vedeta din Romania a cazut victima hoților chiar in Paris. In timp ce se afla in vacanța, ea a fost furata de fața cu prietenii sai. Din pacate, nu a reușit sa recupereze ce i-a fost furat. O vacanța cu peripeții a trait vedeta noastra dupa ce a ramas fara un bun personal […] The post Vedeta…

- Monica Tatoiu a fost la un pas de moarte in vacanța. Vedeta a facut marturisiri emoționante despre cum era sa iși gaseasca sfarșitul chiar in una dintre multele sale vacanțe. Experiența a fost una extrem de traumatizanta pentru ea și spune ca nu o va uita prea curand. Se declara recunoscatoare pentru…

- Denisa Filcea și Flick au petrecut sarbatorile de iarna acasa, asta deoarece au fost foarte ocupați, motiv pentru care, acum, au decis sa profite de timpul lor liber pe care-l au și sa plece in vacanța. Nu au stat prea mult pe ganduri, astfel ca au postat fotografia direct din aeroport. Ce destinați…

- Gina Pistol și Smiley au ales sa petreaca altfel zilele libere pe care le au, astfel ca au parasit Romania pentru o perioada și s-au indreptat catre o destinație exotica și exclusivista. Cei doi nu au plecat singuri, ci au luat-o și pe fiica lor, fiind prima vacanța in trei de cand s-a nascut miucuța…

- Miliardarul Jeff Bezos și iubita sa, prezentatoarea TV Lauren Sanchez, au fost surprinși in mai multe fotografii in timpul unei vacanțe relaxate pe o insula in Marea Caraibelor. Imaginile cu cei doi sunt rare, așa ca au s-au viralizat rapid.