Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul stanga Aristidis Soiledis (30 de ani) a transmis un mesaj emoționant la desparțirea de FCSB. Transferat de FCSB de la FC Botoșani in 2019, in schimbul a 75.000 euro, Soiledis a parasit deja Romania, dupa ce nu i s-a propus prelungirea contractului. Fundașul grec se desparte in cele mai bune…

- Sarbatoare mare in familia lui Connect-R! Astazi, mama lui iși sarbatorește ziua onomastica, purtand numele de Rodica. Și pentru ca au o relație extrem de inchegata, bineințeles, artistul nu a ratat ocazia de a-i arata celei care i-a dat naștere cat de mult o prețuiește și o iubește, transmițandu-i…

- Fiica lui Catherine Zeta-Jones și a lui Michael Douglas, Carys Zeta, a implinit de curand 18 ani. Frumoasa actrița i-a transmis un mesaj special fiicei sale și i-a urmat exemplul și Michael Douglas, adaugand o fotografie noua cu Carys.

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e foarte mandra ca a devenit mamica. Chiar daca s-a desparțit de afacerist, in urma relației cu el a venit pe lume o fetița. Tanara a postat un mesaj emoționant.

- Tuturor romanilor care sarbatoresc Paștile, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu liniște și speranța! Sarbatori fericite! Florin-Alexandru Alexe Deputat PNL Maramureș The post Deputatul Florin Alexe: Mesaj pentru romanii care sarbatoresc Pastile appeared first on ZiarMM .