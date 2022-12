Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Mihai Traistariu iși aniverseaza ziua de naștere. Artistul implinește 43 de ani, iar acest moment a fost numai potrivit pentru a face o „spovedanie”, in mediul online. Mihai Traistariu a marturisit ca nu iși dorește lucruri materiale pentru ziua sa de naștere, ci pune mai mult preț pe relațiile…

- Valentina Pelinel a implinit 42 de ani și se simte mai implinita ca oricand. Aceasta are o familie frumoasa alaturi de omul de afaceri Cristi Borcea și este mama a trei copii. Pe rețelele de socializare a postat un mesaj emoționant cu privire la aniversarea sa.

- Mario Iorgulescu și-a reactivat contul de Instagram. Ce mesaj emoționant a postat fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, in mediul online. Tanarul a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, moment in care a provocat un accident grav, pe data de 8 septembrie 2019, in urma caruia…

- Sfatul lui Arafat in caz de cutremur: „Cel mai important este sa nu intre panica si sa lase deoparte toate teoriile de conspiratie si orice poate sa fie raspandit pe retelele de socializare". Prezent, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Dupa ce Gabi Badalau a divorțat oficial de fosta soție și a devenit un barbat liber, pare ca traiește, acum, o adevarata poveste de iubire alaturi de Bianca Dragușanu. De curand, vedeta a postat un mesaj emoționant cu tenta romantica, care parea sa fie pentru actualul partener. Ce a transmis Bianca.

- Sa fie Oana Zavoranu insarcinata? Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca astazi este o zi mare și fericita pentru ea. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și susțin ca Oana Zavoranu ar fi insarcinata, dupa ce a postat mesajul controversat pe rețelele de socializare.

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai controversați artiști din Romania, care a ajuns de multe ori in atenția publicului și a presei, mai ales din cauza problemelor cu legea. Insa, se pare ca printre oamenii legii sunt și persoane care il susțin. Ce mesaj i-a transmis un polițisit, pe rețelele de socializare.…

- Mario Fresh se bucura de roadele muncii sale, lucru pe care a ținut sa il marcheze printr-o postare pe rețelele de socializare. Artistul și-a achiziționat o noua mașina de lux, iar imaginile au fost publicate pe Instagram. Cum arata cadoul pe care și l-a facut artistul.