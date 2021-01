Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Lavric a fost scos din arest pentru a fi audiat de procurori din cadrul Parchetului General. Doar ca politistii care l-au escortat au incurcat institutiile si in loc sa-l duca la Parchet, l-au dus pe suspect la Ministerul Mediului. Gafa incredibila a politistilor. Vasile Lavric, barbatul acuzat…

- Giani Kirița, fost jucator de fotbal retras din activitate, a devenit cunoscut pentru evoluția de la Dinamo București, iar ultima data a jucat pentru CS Buftea. A facut ravagii apoi la Exatlon, de unde i s-au deschis porțile catre televiziune. A prezentat ”Vulturii de noapte”, alaturi de Catalin Cazacu…

- Cuplul care a șocat intreaga lume a facut acum nunta mult visata. Culturistul rus Yuri Tolochko s-a insurat cu papușa lui gonflabila, pe nume Margo, in Kazahstan. Sportivul a cerut-o de nevasta inca de anul trecut, insa marele eveniment a fost amanat, din cauza pandemiei.

- Epidemia de coronavirus scapa total de sub control in Romania. Prefectura Constanța a anunțat joi ca localitatea Fantanele, unde rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid a ajuns la 8,41 la mia de locuitori, intra in carantina.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanța, Departamentul…

- Delia a spulberat toate speculațiile potrivit carora nu ar putea face copii din cauza unei probleme medicale. Se pare insa, ca adevarul ar fi cu totul și cu totul altul. "Sunt prea tanara și prea batrana ca sa am un copil. Pro ar fi ca un copil iți da un feeling bun, vad asta la Oana. Ma bucur…