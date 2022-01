Andreea Tonciu se chinuie intruna la Survivor 2022. Bruneta acuza probleme medicale in aproape fiecare editie a show-ului de la Pro TV. A fost luata cu targa de pe traseu, așa cum arata in promo-ul emisiunii de la PRO TV. Și un alt concurent a avut nevoie de intervenția medicilor, dupa o accidentare in timpul […] The post Andreea Tonciu, luata cu TARGA la Survivor 2022. Ce s-a intamplat cu bruneta in jocul pentru recompensa de la Pro TV (VIDEO) first appeared on Ziarul National .