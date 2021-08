Andreea Tonciu a pornit increzatoare in emisiunea ”Splash! Vedete la apa”, dar ceva a emoționat-o pe drumul spre trambulina de cinci metri. Bruneta, inainte sa sara in apa, a izbucnit in lacrimi imediat ce și-a vazut fiica in pulic, dar și dupa ce mama i-a transmis un mesaj de suflet.