Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita mortal de tren. Tragedia a avut loc in Braila, unde, femeia a trecut calea ferata fara sa se asigure. Atenție, urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional. In imaginile surpinse de camerele de supraveghere din zona se vede cum mașinile de pe ambele sensuri…

- Nerușinare totala! O femeie a furat niște flori de pe o strada din Caușeni. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere instalate in zona.Imaginile au fost postate de catre un internaut pe Facebook.

- Au aparut recent, in spațiul public, imagini cu liderul PNL, Ludovic Orban dansand la o petrecere privata. Cum era de așteptat momentul a fost comentat și analizat. Invitata la ”Sinteza Zilei”, Dana Budeanu a comentat cu Mihai Gadea momentul. Comparațiile facute de bruneta pe marginea imaginilor au…

- Bianca Dragușanu este clar una dintre cele mai norocoase femei din Romania, mai ales cand vedem cat de rasfațaa este de catre cei dragi. Cu o viața demna de film, vedeta nu se mai ferește și se afișeaza cu fiecare ocazie alaturi de cadourile cu care este surprinsa la fiecare pas, deși cei care ajung…

- In martie, in plina emisune Mirela Vaida era atacata de o femeie pe platoul emisiunii ”Acces Direct”. Momentul a fost surprins LIVE pe post, iar vedeta a fost in stare de șoc cateva zile. Ulterior au aparut informații despre identitatea femeii , dar și despre posibilii complici ai acesteia in momentul…

- Chiar daca timp de mai bine de un an, Monica Barladeanu, deși avand o viața agitata, fiind implicata in tot felul de proiecte, a reușit sa stea departe de virusul din China, iata ca acum, din pacate, diva este suspecta de infecția cu noul coronavirus. Vedeta a vorbit public, pe rețelele de socializare,…