Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.

- Brigitta a fost eliminata cu 6 puncte din sezonul 10 Chefi la cuțite, insa chef Florin Dumitrescu a luat decizia de a o salva cu o amuleta puternica. Aceasta a reprezentat pentru ea inca o șansa in show-ul culinar. Vedeta a facut cateva dezvaluiri din cadrul show-ului la Xtra NIght Show, emisiunea de…

- De-a lungul anilor, Nea Marin a facut audiența cu emisiunile sale. Show-urile de la Antena 1 l-au facut pe celebrul coregraf una din cele mai iubite vedete autohtone. Dar, se pare ca a luat o decizie, iar fanii nu prea sunt incantați. Recent, la Antena Stars, fanii au aflat ca Nea Marin iese la pensie.…

- Mihai Morar locuiește in casa cu patru fete și marturisește ca este foarte fericit. Prezentatorul de la Radio ZU are trei fetițe, dar nu spune nu nici unui alt bebeluș in familie. Vedeta a declarat in cadrul unui interviu ca viața lui cu trei fete este foarte frumoasa și nu știe cum ar fi fost sa aiba…

- Ieri, 2 noiembrie, s-a zvonit ca vedeta Cristina Cioran și Alex, tatal fiicei sale, s-ar fi desparțit. Pe seara, pentru Antena Stars, Cristina a confirmat ca ea și partenerul nu mai formeaza un cuplu. Cei doi aveau planuri de nunta, chiar pe 20 octombrie Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie. „Am…

- Dupa ce și-a pierdut un picior intr-un accident de mașina, Stela Bizdu face marturisiri din viața personala. Vedeta a povestit cum a trait momentele dupa ce tatal a murit in brațele mamei sale. Ea a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentul in care a cedat psihic. Cu ce ganuri s-a…

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.