- Ioana Simion are parte de o zi fericita in viața ei, dupa tot stresul legat de relația cu fostul tenismen Ilie Nastase. Bruneta și-a serbat fiul, pe Teodor, și a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, adaugand și mai multe fotografii alaturi de copilul sau.

- Despre mulți jucatori romani, ajuns la echipe puternice din Europa, s-a scris laudativ sau nu. Dar despre Ștefan Radu, presa italiana și cea a echipei Lazio Roma, nu poate sa scrie altfel, decat la superlativ. Este, in acest moment, jucatorul roman cu cele mai multe prezențe pe teren la echipa italienilor…

- Azi este ziua de naștere a Antoniei, prilej extraordinar pentru inca o declarație de dragoste impresionanta din partea partenerului sau. Ce i-a transmis artistul mamei copiilor sai in aceasta zi speciala? Alex Velea, declarație de dragoste pentru Antonia. Ce i-a transmis partenerei de ziua sa de naștere?…

- Ducele de Edinburgh a murit din pacate la varsta de 99 de ani. Ducesa de Cambridge și Prințul William au transmis un mesaj solemn la moartea prințului Philip. Anunțul decesului a fost facut astazi de Casa Regala a Marii Britanii. Mesajul transmis de Prințul William dupa anunțul decesului Prințului Philip…

- Fericire mare pentru o celebra cantareata de la noi și soțul ei! Cei doi sarbatoresc cinci ani de la nunta, iar artista a facut o declaratie emotionanta. Georgiana Lobont i-a spus sotului ca vrea sa fie a lui pentru tot restul vietii. Cantareata Georgiana Lobont si sotul ei, impresarul Rares Ciciovan,…

- Daria Radionova și Alex Bodi nu rateaza nicio ocazie in care sa iși arate dragostea in mediul online. De cand s-a mutat in vila afaceristului, rusoaica este tratata și rasfațata ca o prințesa.