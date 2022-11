Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o pe Catinca Roman in compania prietenilor, la un pahar de vin, chiar pe treptele Ateneului Roman. Sora Oanei Roman participa la un eveniment organizat in respectiva locație și a profitat de ocazie pentru a socializa cum se cuvine cu amicii ei.

- Hadis Najafi, o iraniana de 23 de ani care a devenit cunoscuta dupa ce a postat un videoclip in care arata cum se pregatea sa se alature protestelor antiguvernamentale care au loc in aceasta perioada in Iran, a fost impuscata de fortele de securitate iraniene, potrivit mai multor surse citate de The…

- Este considerata una dintre cele mai fierbinți și controversate artiste de la noi din țara. Cu un succes fulminant pe piața muzicala internaționala, blondina are zeci de milioane de fani in toate colțurile planetei. Originara din Constanța, solista a facut furori, din nou, cu pozele sale incendiare…

- O vedeta din Romani a fost surprinsa in ipostaze intime. Fanii acesteia au ramas fara cuvinte cand au vazut imaginile. Femeia a susținut in repetate randuri ca nu o sa revina la vechile obiceiuri, dar iata ca dorința de confort și o viața fara dureri de cap pe partea financiara au adus-o din nou intr-o…

- Oana Roman a slabit din 2019 pana acum aproximativ 25 de kilograme. Vedeta a povestit pe Instagram, acolo unde are peste 250.000 de urmaritori, despre intre procesul, tratamentele pe care le-a facut, dar și despre dieta pe care o urmeaza. In varsta de 46 de ani, Oana Roman a slabit fara sa faca sport,…

- Alexandra Stan și-a surprins fanii! Aceasta a lasat sa se vada mai mult decat ar fi trebuit chiar pe Instagram. Cantareața in varsta de 33 de ani nu s-a sfiit sa arate tuturor ce i-a oferit Mama Natura. Solista a postat chiar o serie de fotografii cu care cu siguranța a alimentat imaginația barbaților.…

- Oana Roman și-a ingrijorat prietenii virtuali dupa ce a aparut cu lacrimi in ochi pe contul de Instagram. Vedeta le-a povestit internauților despre starea de sanatate a mamei sale, Mioara Roman, dupa accidentarea serioasa prin care a trecut.