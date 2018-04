Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida are parte de momente grele, dupa ce a ajuns de urgența cu fiica ei la spital. Vedeta a postat o fotografie cu micuța, in timp ce desena, iar pe manuța ei se observa o branula, semn ca i-au fost administrate soluții injectabile pentru calmarea durerii sau pur și simplu i-au fost administrate…

- Zilele trecute, Anca Lungu (32 de ani) a anuntat ca paraseste pupitrul Observatorului de weekend de la Antena 1, iar reprezentantii postului au anuntat deja cine ii va lua locul. Prezentatoarea este insarcinata cu al doilea copil si a plecat deja din țara. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram biletul…

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata și nu renunța la sport. Fosta vedeta Pro tv a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini realizare in sala de sport. Roxana este de parere ca orice femeie gravida ar trebui sa faca sport, pentru un stil de viața sanatos și pentru a se menține in forma. “Fac…

- Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau. Prezentatoarea de la Pro TV se afla in cea de-a cincea luna de sarcina. Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV , este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastra. Vedeta…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Elena Ionescu va deveni mamica in curand! Fosta component a trupei Mandinga s-a casatorit civil vineri, in cadrul unei ceremonii intime. I-au fost alaturi doar familia și prietenii. Elena s-a casatorit cu Dragos Razvan, iubitul el de ceva mai mult de un an. Vedeta este insarcinata in cinci luni. Elena…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…