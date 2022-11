Jucatoarea constanteana de tenis Andreea Soare, de la CS Medgidia, a participat, alaturi de alti 70 de sportivi, veniti din 18 tari, la turneul ITF J5, Under 18 Premier Tenis Club de la Limassol (Cipru). Ea a avut un parcurs bun, ajungand pana in sferturile de finala la simplu si in semifinale la dublu. In concursul individual, Andreea a trecut de Ema Scaldalai (Italia), in doua seturi, scor 7-5, 6-3, si de Nina Andronicou (Cipru), scor 6-4, 6-3, pentru ca, in sferturi, sa ...