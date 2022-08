Stiri pe aceeasi tema

- Cosmina și Alin de la „Mireasa”, sezon 3, s-au casatorit civil. Cei doi au postat primele imagini de la cununia civila. Cei doi foști concurenți au decis sa faca pasul cel mare și au spus DA in fața ofițerului de la Starea Civila. Cosmina și Alin s-au cunoscut in show-ul matrimonial de la Antena 1,…

- Radu din sezonul 2 Mireasa și Amalia, fosta concurenta din sezonul 4, s-au casatorit. Cei doi au publicat imagini inedite de la evenimentul discret și elegenat. Hai sa vezi ce rochie de mireasa a imbracat tanara.

- Ieri a fost o zi mare pentru Elly și Cristina Șonea, foștii concurenți de la Mireasa pentru fiul meu. Cei doi și-au botezat fetița, iar evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit. Primele imagini de la botezul micuței.

- Andreea și Marian s-au cunoscut in emisiunea „Mireasa”, sezonul 3, de la Antena 1. Relația lor a continuat și dupa show-ul matrimonial, insa pana acum, cand el a anunțat separarea de femeia care a fost la un pas sa ii devina soție. Cei doi s-au clasat pe locul doi in finala „Mireasa”, sezonul 3. Chiar…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristian Daminuța și soția lui au oferit primele declarații, dupa ce au devenit parinți pentru a doua oara. Ce au marturisit cei doi, dar și cat de entuziasmat este fiul lor de momentul in care iși va cunoaște surioara.

- Bursucu sau Adrian Cristea, pe numele sau din buletin, traiește de mai mulți ani de zile o poveste de iubire cu Andreea. Ea e femeia care l-a facut și tata, impreuna au o fetița. Intr-un interviu pentru Click , el a dezvaluit ca a suferit de gelozie, a ajuns și la psiholog din cauza aceasta. Totul se…

- Decizia radicala luata de fiii lui Alexandru Arșinel! Așa cum redacția Playtech și Impact a scris in ultima vreme, se știe despre problemele grave de sanatate ale celebrului actor. Recent, insa, au aparut informații contradictorii. Acestea relatau ca Alexandru Arșinel ar fi fost internat intr-un camin…

- Andreea de la Mireasa sezon 2 și Radu din sezonul 3 s-au regasit in afara competiției. Fata trecuse printr-un divorț, insa a reușit sa-și deschisa inima in fața lui și de atunci sunt de nedesparțit. In curand, Andreea urmeaza sa aduca pe lume rodul iubirii lor, caci este insarcinata.