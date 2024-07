Andreea şi cele ­şapte medalii Sportivii sectiei de natatie a CSM Ploiesti au participat, in weekend, la Cupa Romaniei la Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori 1 si 2, de la Targu Mures, reusind sa obtina 14 medalii: 7 de aur, 4 de argint si 3 de bronz! Dintre sportivii pregatiti de Tamara Costache si Ciprian Toma, cea mai in forma s-a dovedit a fi de data aceasta Andreea Radu (14 ani), care a cucerit 7 medalii de aur si doua de argint, dupa cum urmeaza: – aur la juniori 1, tineret si seniori la 1500 metri liber; – aur la juniori 1, tineret si seniori la 800 metri liber; – aur la juniori 1 si argint la tineret si seniori… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune de la Targu Mureș, acolo unde, in aceste zile are loc Cupa Romaniei la inot in bazin de 50 de metri pentru seniori, tineret și juniori 1 și 2. Sportiva noastra Andreea Vacaru a reușit calificarea in finala mare a probei de 50 metri spate, dar și locul 5 in clasamentul Open. Rezultatul […]…

- In perioada 19-21 iulie a.c., la Targu Mureș a avut loc Cupa Romaniei la Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori I-II. La eveniment a participat și inotatoarea Anastasia Udroiu-Ivan, dubla campioana a Romaniei. Aceasta și-a anunțat participarea la cinci probe din cadrul competiției. Anastasia s-a intors…

- La Tg. Mureș s-au desfașurat intrecerile ultimei zile din cadrul Cupei Romaniei la inot pentru seniori, tineret și juniori 1 și 2. Tinerii inotatori de la CSM Constanța au avut evoluții foarte bune, caștigand numeroase medalii.Și in ultima zi, Tudor Iordache a inotat la turație maxima, in proba de 100…

- Tinerii inotatori de la CSM Constanta au incheiat in forta Cupa Romaniei pentru seniori, tineret si juniori 1 si 2, intrecere care s a disputat la Tg. Mures. Sportivii clubului de pe litoral au avut evolutii foarte bune, castigand numeroase medalii. Si in ultima zi, Tudor Iordache a inotat la turatie…

- Sportiva sectiei de inot a CSM Ploiesti, Alexandra Dosaru, a devenit, in weekend, vicecampioana nationala in proba de 200 metri mixt, cu prilejul Campionatului National de inot pentru copii „11 ani”, desfasurat in Bazinul Olimpic din Pitesti. Inotatoarea antrenata de Tamara Costache si Ciprian Toma…

- Sportivii CSM Constanta sunt angrenati in competitii nationale si internationale in aceasta saptamana. Avem o luptatoare la Europenele U17, din Serbia, atletii concureaza pentru cat mai multe medalii la Campionatele Nationale de Seniori, iar ciclistii lupta si ei pentru podium intr o noua etapa de Cupa…

- In zilele de 25 și 26 mai 2024 a avut loc la Brașov, Campionatul Național de Karate cadeți, juniori și seniori WUKF. Au participat 481 sportivi de la 59 cluburi. Din partea clubului Dojokan Activ Aiud au participat 5 sportivi ce au adus 4 medalii. Caștigatorii sunt: – Toplicean Alisa Locul I kumite…

- Cicliștii Clubului Sportiv Municipal Constanta au urcat pe podium la prima etapa a Cupei Romaniei de Șosea pentru Seniori, Juniori și Cadeți. Turul Colinelor s-a desfașurat la Bacau, cu o cursa de fond și una de circuit, ambele desfasurate la mijlocul acestei saptamani, iar sportivii constanteni au…