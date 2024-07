Stiri pe aceeasi tema

- Andreea și Cabral Ibacka se confrunta cu o situație disperata in vacanța lor la Mamaia Nord. Doi dintre cainii lor, Maki și Mayra, de rasa Cane Corso, au disparut din curtea apartamentului unde sunt cazați.

- Cabral se afla cu familia la mare, in Mamaia Norsd Navodari, alaturi de familie. In cursul serii insa, au avut parte de o supriza neplacuta. In cursul acestei nopti , doi dintre cateii nostri au disparut din curtea apartamentului in care suntem cazati.Din toata inima noastra va rugam sa ne ajutati sa…

- Nicolae Stanciu, capitanul Romaniei, a fost susținut din tribune la meciul cu Ucraina (3-0) de soția lui, Andreea. Cei doi sunt impreuna de 10 ani, iar Andreea a venit in Germania pentru a fi alaturi de soțul ei. Nicolae a fost omul meciului cu Ucraina și a deschis scorul cu un șut superb, in vinclu.…

- Iulian Mihaescu (61 de ani) nu mai este antrenorul secund al lui Dinamo. „Cainii” au anunțat zilele trecute desparțirea de tehnicianul care a stat 39 de ani in Ștefan cel Mare. Acesta a vorbit pentru prima data despre felul in care a fost tratat de conducerea dinamovista. Mihaescu a fost alaturi de…

- Eugen Voicu, acționarul lui Dinamo, a anunțat schimbari majore la echipa dupa salvarea de la retrogradare. „Cainii” se reunesc pe 10 iunie, insa va avea loc o restructurare masiva a organigramei. Dupa ce a dat afara 6 jucatori, Dinamo se va desparți și de 6 membri ai staff-ului. In locul lor vor veni…

- Cabral a avut prima reacție, dupa ce de 1 Mai s-a distrat intr-un club din Mamaia Nord alaturi de doua femei. Andreea Ibacka nu l-a insoțit pe prezentatorul TV la distracție, ci a stat acasa cu cei doi copii.Zilele trecute, cancan.ro publica imagini cu Cabral care se distra intr-un club de fițe din…

- Inainte de povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de Andreea, Cabral Ibacka a fost casatorit cu Luana, alaturi de care are o fiica, Inoke, in varsta de 20 de ani. Chiar daca anii au trecut, fosta soție a lui Cabral este in continuare in cea mai buna forma, chiar și la 57 de ani.

- Chiar daca in prezent au o familie frumoasa, relația dintre Sergiu Hanca și soția lui, Andreea, nu a fost lipsita de probleme, mai ales la inceputul poveștii lor de iubire. Partenera fotbalistului iși aduce aminte și acum de perioada in care soacra ei nu a fost de acord cu relația lor.