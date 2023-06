Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie a lasat multa suferința intr-o familie din Targu Jiu. Alexandri și Diana au murit intr-un accident rutier grav pe A1 dintre București și Pitești, in timp ce se intorceau de la spital cu unul dintre copii. Medicii nu au mai putut face nimic ca sa le salveze viața.

- O femeie și un barbat au murit, duminica dimineața, intr-un accident rutier grav pe drumul dintre Oradea și Cluj-Napoca. Mașina in care se aflau a intrat violent intr-o cutocisterna, motiv pentru care au murit pe loc. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- Rinichii si ficatul unei fetite de sase ani care se afla in moarte cerebrala in urma unui accident rutier au fost prelevati la Iasi. Rinichii au fost transplantati la Institutul Clinic Fundeni la doua tinere aflate de doi ani pe lista de asteptare, in timp ce ficatul a fost oferit Republicii Moldova,…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- In urma cu cateva ore pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la București, un anunț a pus doliu pe cinematografia romaneasca. Un prestigios producator, regizor și actor, de origine israeliana, Dan Michael Schlanger, care era și președintele singurului festival de film cu producții israeliene,…

- Dan Michael Schlanger, actor, producator de film si televiziune si presedinte al Bucharest Jewish Film Festival, a incetat din viata in urma unui accident rutier. Anuntul a fost facut de indurerata lui sotie pe o retea de socializare. Cunoscutul producator de film si televiziune s-a stins intr-un accident…

- Un accident infiorator s-a produs marți seara, la iesirea din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura, in județul Mehedinți. Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, doua fete si un baiat, au murit in urma unui impact devastator cu un TIR. Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 si 22…

- Un tanar, in varsta de 35 de ani, a murit intr-un accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza, in București. Tragedia a avut loc pe strada Știrbei Voda, in dreptul stației STB Luterana. Mașina care l-a lovit in plin era condusa de o femeie.