Stiri pe aceeasi tema

- Nu se mai ascunde! Andreea Sasu, iubita romanca a lui Philipp Plein, a postat pe Instagram primele imagini cu burtica de gravida. Celebrul model radiaza de fericire de cand s-a impacat cu celebrul designer german! Andreea Sasu, primele imagini cu burtica de gravida Andreea Sasu a revenit in brațele…

- Cine este Andreea Sasu, romanca ce ii va darui un copil lui Philipp Plein? Originara din Pașcani, Andreea a devenit cunoscuta in Italia dupa aparițiile sale la Tv, iar designerul Philipp Plein s-a indragostit iremediabil de ea. Deși s-au desparțit pentru ca a inșelat-o in trecut, romanca a decis sa…

- Philipp Plein va avea un copil cu o romanca. Din nou, in brațele Andreei Sasu! Se știe despre Philipp Plein ca este destul de nestatornic in iubire și ca are o afinitate pentru romance. Acum mai bine de opt ani, relația Madalinei Ghenea cu celebrul designer a ținut prima pagina a ziarelor din intreaga…

- Andreea Sasu a postat primele imagini cu burtica de gravida. Iata in ce ipostaze s-a afișat celebrul model, dupa ce s-a aflat ca este insarcinata. Philipp Plein are toate motivele sa radieze de fericire, mai ales pentru ca peste cateva luni va deveni din nou tata.

- Impacarea momentului in showbiz! Philipp Plein, cunoscutul creator de moda german, s-a intors la Andreea Sasu. Cei doi au decis sa-și mai dea o șansa, iar acum formeaza din nou un cuplu. In plus, Philipp și romanca din Pașcani ar urma sa devina parinți. Designerul mai are trei copii dintr-o relație…

- Este vestea momentului in showbiz! Philipp Plein s-a intors la Andreea Sasu! Se pare ca cei doi au decis sa-și mai dea o șansa. Celebrul designer vestimentar și modelul s-au impacat, iar acum urmeaza sa devina parinți.