Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca a castigat, luni, titlurile atat la simplu, cat si la dublu, in turneul ITF de la Heraklion (Creta), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. La simplu, Andreea Rosca (21 ani, 515 WTA), cap de seri numarul sapte, a dispus in finala de italianca…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca a castigat, luni, titlurile atat la simplu, cat si la dublu, in turneul ITF de la Heraklion (Creta), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. La simplu, Andreea Rosca (21 ani, 515 WTA), cap de seri numarul sapte, a dispus in finala de…

- Alexandra Cadantu a castigat primul ei titlu internațional la simplu, dupa o finala disputata in Creta cu o alta tenismena din Romania. Cadanțu a invins-o duminica pe Andreea Amalia Rosca , intr-o finala integral romaneasca, in trei seturi, cu 4-6, 6-3, 6-3, in turneul de tenis ITF de la Heraklion…

- Alexandra Cadantu este noua campioana la Heraklion (Grecia). Romanca a avut evolutii foarte bune de-a lungul acestei competitii, iar in finala a dispus de o alta sportiva din Romania, Andreea Rosca. In ultimul act, Cadantu s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-3, dupa un meci disputat. Daca primul…

- Ana Bogdan a parasit proba de simplu a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de americanca Sofia Kenin (nr. 4), cu 3-6, 6-3, 6-2, joi, in turul doi al competitiei din Hexagon. Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa…

- Simona Halep a refuzat sa participe la US Open din cauza pandemiei, dar va concura la turneul de la Roma si la Roland Garros. Simona Halep este pe locul 4 in topul Forbes al celor mai bine platite sportive din perioada iunie 2019 – iunie 2020. Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania,…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu si belarusa Lidia Morozova s a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 125K de la Praga, dotat cu premii totale de 3.125.000 dolari, dupa ce au dispus cu 2 6, 6 3, 10 5 de cuplul Leonie Kung Elvetia Mayar Sherif…

- Sorana Cirstea a reușit un meci de poveste in turul secund de la US Open. Romanca a neutralizat-o pe Johanna Konta, scor 2-6, 7-6 (5), 6-4, dupa un meci fantastic, in care primul serviciu a fost „devastator” (peste 75% in seturile doi și trei). Meciul a durat doua ore și 53 de minute. Primul set a inceput…