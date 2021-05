Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Joia, designerul emisiunii “Visuri la cheie” (PRO TV), are nevoie de o noua operație, cea de-a treia, la nivelul feței, dupa incidentul de acum șase luni, cand a fost atacata de o femeie agresiva, intr-un supermarket din Capitala. “Cristina nu respira bine, are probleme la nara stanga. Iși…

- Cornel Ilie a lasat pretențiile de vedeta chiar și de sarbatorile de Paște. Artistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro singur pe strazile din Capitala, dupa ce și-a cumparat o acfea la... pachet. Cantarețul a „uitat” de restaurantele de fițe și s-a mulțumit cu o bautura in mașina.

- Cand vine vorba de tratament regesc, Gabriel Oprea Jr și soția sa sunt cap de lista. Pentru baiatu' lu' tata se face loc oriunde și oricand. Iata cum a fost surprins faimosul cuplu la un restaurant din Capitala de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania. Imagini de…

- Chiar daca nu duce lipsa de admiratori, Anna Roman le dovedește acestora ca este o femeie independenta și se poate descurca și singura la nevoie, iar noi avem dovada. Iata cum au surprins-o paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa niciodata nimic.

- Cand vine vorba de rasfaț și voie buna, Florin Tanase ii pune lumea la picioare iubitei sale. Celebrul fotbalist și partenera sa, tratați regește la un restaurant de lux din Capitala! Cine le-a ținut companie celor doi? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- A nascut Gina Pistol! Prezentatoarea de la Antena 1 a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Partenerul vedetei, Smiley, a fost surprins, in urma cu cateva ore, la o florarie din Capitala, din apropierea spitalului. A nascut Gina Pistol! Vedeta a adus-o pe lume, marți, 9 martie, pe fetița ei și a…

- Letiția Moisescu a nascut in mare secret, in urma cu o saptamana. Artista, care a devenit mama de gemeni, mai are o fetița, in varsta de un an, iar acum a adus pe lume doi baieți. Interpreta a nascut doi baieți, la o clinica privata din Capitala și acum a facut primele declarații, pentru Spynews.ro…

- Cand ai funcții inalte, uiți de orice reguli. Cum a ignorat Eugen Teodorovici pandemia de coronavirus? Fostul ministru al finanțelor, gafa de zile mari intr-un restaurant din Capitala! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania.